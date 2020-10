L’ex compagno di Chiesa: “Sembrava un bidello quando veniva ad allenarsi. Federico soffriva Enrico perchè…”

L’ex compagno di Federico Chiesa nelle giovanili della Fiorentina, Edoardo degli Innocenti è intervenuto su Il Bianconero parlando del nuovo acquisto bianconero:”Negli Allievi giocava sempre poco, il titolare era Minelli. Ma non mi scorderò mai un gol contro il Catania: si accentrò e lasciò partire un tiro a giro che finì sotto al sette. Sembrava di rivedere il padre. In quel momento capii che sarebbe diventato uno dei più forti giocatori italiani. Ma si vedeva anche in allenamento, gli veniva tutto naturale”.

E ancora:”Ci frequentavamo molto, soprattutto gli anni della Primavera nei quali io avendo compiuto già 18 anni non avevo più il tutor che mi seguiva ed eravamo tutti più autonomi. Fede non è un tipo che parla molto, il classico ragazzo che si sposterebbe se dovesse cadere il mondo. Non si capiva mai cosa provava, le emozioni se le teneva tutte dentro”.

E su un aneddoto particolare:”Ce ne sarebbero tantissimi! Mi ricordo quando veniva al campo direttamente con la divisa della scuola americana che frequentava. Noi lo prendevamo in giro, gli dicevamo che sembrava un bidello e lui si metteva a ridere. E’ sempre stato un ragazzo umile ed equilibrato, non diceva mai una parola fuori posto e non faceva pesare il cognome che portava. Quando eravamo tutti insieme per noi era semplicemente Fede, non il figlio di Chiesa. Anche quando andavamo in giro per la città si vestiva in modo ordinato ma semplice: aveva sempre un maglioncino blu della Ralph Lauren, scarpe Stan Smith e un giacchettino. A vederlo sembrava… un deficiente!”.

E sul rapporto con Enrico: “Il padre non gli faceva mai capire che stava andando bene e Fede questa cosa un po’ la soffriva. Enrico voleva sempre di più dal figlio: non per presunzione, ma perché cercava di stimolarlo in continuazione. Se segnava due gol gli diceva che aveva fatto il suo, nulla di eccezionale. Il messaggio, finché era in Primavera, era quello di tirare fuori tutte le sue qualità”.