L’ex ct della Francia punge Gasperini: “Grazie a lui per i cambi nel finale di partita”

Piovono critiche nei confronti di Gian Piero Gasperini per la gestione dei cambi nel finale di partita contro il Paris Saint-Germain. Le sostituzioni del tecnico dell’Atalanta, stando al commento dell’ex ct della Francia Raymond Domenech, hanno aiutato i parigini a ribaltare il punteggio negli ultimi minuti.

“Bravo al PSG per questa grande emozione e grazie a Gasparini per i suoi cambiamenti a fine partita. Questo dimostra che la leggenda che gli allenatori italiani siano grandi tattici in questa partita rimane una leggenda. Tuchel ha avuto più successo”, questo il tweet di Domenech.

Bravo au PSG pour cette belle émotion et merci à Gasparini pour ses changements de fin de match. Comme quoi la légende des entraîneurs italiens grand tacticien sur ce match reste une légende. Tuchel a eu plus de réussite . — Raymond Domenech (@RaymondDomenech) August 12, 2020