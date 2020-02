L’ex dal dente avvelenato Ilicic colpisce ancora: la vittoria dell’Atalanta a Firenze passa anche e soprattutto da lui

Questa volta il più classico gol dell’ex non è arrivato, al suo posto una prestazione da 7 in pagella. Josip Ilicic colpisce ancora la Fiorentina, anche se in modo indiretto. Lo sloveno fa impazzire la difesa viola, anche se molto spesso Igor si fa trovare pronto e reattivo in marcatura sullo sloveno. Prima un assist al bacio per Pasalic che si mangia un gol già fatto, poi il cross per Gomez sul gol del pareggio, il tutto accompagnato da ottime giocate. I fischi del Franchi (ahinoi) non hanno sortito effetto: Ilicic è stato una vera spina nel fianco per una Fiorentina che pian piano ha ceduto sotto i colpi dell’Atalanta.