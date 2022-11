L’ex di Jovic: “Ci siamo amati follemente per due anni, poi ci siamo incontrati dopo la rottura e abbiamo avuto un figlio. Siamo grati a Dio per quel dono”

Una storia d’amore non comune. E’ quella che l’attuale attaccante della Fiorentina, Luka Jović ha vissuto con Anđela Manitašević e che ha finito per intrecciarsi con quella che sta avendo con la compagna, la modella Sofija Milošević.

“Luka ed io abbiamo avuto una vera storia dal 2014 al 2016 – racconta la Manitašević – ci siamo amati follemente, ma l’amore è svanito e ci siamo lasciati in modo del tutto normale e civile. Tuttavia, nel 2018 ci siamo incontrati nuovamente e la passione è scattata. Sono rimasta incinta in maniera non pianificata, ma quando è successo, eravamo entrambi favorevoli alla nascita di un bambino. Ora abbiamo David e siamo grati a Dio per quel dono. Tuttavia, non abbiamo mai avuto una relazione dal 2016. Abbiamo nostro figlio, ma ognuno può fare quello che vuole”.

“La sua situazione era complicata perché non stava con quella ragazza da diversi anni – ha detto invece la Milošević – ma è stato tutto interpretato male. E’ venuto fuori che stavo rompendo i matrimoni, ma non c’era nessun matrimonio…Abbiamo cercato di nascondere la nostra relazione il più a lungo possibile. Sono contenta che tutto si sia risolto, che le cose si siano chiarite”.