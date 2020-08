L’ex difensore battezza la Fiorentina: “C’è bisogno di tenere quelli bravi. Martinez potrebbe dare mano e…”

L’ex difensore della Fiorentina, Alessandro Pierini è intervenuto su TMW parlando del futuro di Nikola Milenkovic: “E’ un giocatore forte e giovane e se la Fiorentina vuole creare un progetto bisogna partire da giocatori come lui. La priorità deve essere partire da giovani forti e e fare innesti importanti ad una squadra a cui sono mancati solo i risultati. C’è bisogno di tenere i giocatori più bravi”.

E su Javi Martinez: “Ci deve essere un mix tra gioventù ed esperienza. Se poi quest’ultima viene data da giocatori come Ribery allora ben venga. Ribery è un giocatore che ti da qualcosa in più sotto tutti i punti di vista, sia in campo che fuori. Potrebbe dare una grossa mano alla Fiorentina”.