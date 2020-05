L’ex difensore spara: “Kessie e Strakosha sono positivi al coronavirus”, il fratello del portiere replica: “Vergognati per le tue bugie”

L’ex difensore Giovanni Brambati è intervenuto su Instagram durante una diretta con Giovanna Martini parlando di alcuni casi di coronavirus in Serie A. Brambati ha creato caos dicendo: “Ci sono due giocatori, uno del Milan e uno della Lazio, positivi al Coronavirus. Quello biancoceleste è Strakosha, che dicono abbia un infortunio alla caviglia e non è vero, invece, ha fatto un tampone ed è risultato positivo. Non lo so di Ibra, ma Kessie del Milan è positivo. Siccome ha viaggiato tornando dall’Africa con Gervinho affianco, hanno messo in quarantena anche Gervinho”

Se Milan e Lazio non si sono espresse, lo ha fatto però il fratello di Strakosha, Dimitris, ha scritto in una storia: “Dovresti vergognarti di diffondere bugie e se non rispettassi la tua età ti farei personalmente causa per disinformazione”

Vedremo quali saranno gli sviluppi, intanto quanto portato alla luce da Brambati sarebbe clamoroso.