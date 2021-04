L’ex Fiorentina Boateng va al casinò in Svizzera con i compagni di squadra, ma per loro scatta la quarantena e…

Secondo quanto riportato da Sportitalia, ci sarebbe anche l’ex Fiorentina Kevin Prince Boateng tra i giocatori del Monza che ieri, dopo l’allenamento, si sono recati a Lugano in Svizzera per andare a giocare d’azzardo in un casinò locale. Oggi la decisione dell’ATS Brianza di Monza che ha ordinato la quarantena obbligatoria per i cinque giocatori. La restrizione però vale solo in questo “cittadini” e non come sportivi. I giocatori dunque non salteranno le gare con Salernitana e Lecce, partita importanti per la qualificazione della squadra lombarda ai playoff.