L’ex Fiorentina Carlos Sanchez co-protagonista (innocente) di un gesto scandaloso in Colombia

Vi ricordate l’ex Fiorentina Carlos Sanchez? Ora gioca in Colombia, all’Independiente Santa Fe. Durante il match di domenica contro il Jaguares de Cordoba, l’ex centrocampista viola si è reso co-protagonista di un clamoroso gesto di un suo compagno di squadra. Dopo 3 minuti di gioco, Geisson Perea, 31enne difensore centrale dell’Independiente, mentre era in barriera, si è abbassato i pantaloncini, mostrando in diretta televisiva… gli attributi.

Al suo fianco c’era proprio Carlos Sanchez, che stava innocuamente chiedendo spiegazioni all’arbitro. I tifosi del club colombiano non l’hanno presa bene, tanto da chiedere l’allontanamento dalla società del giocatore.