L’ex Fiorentina Cutrone riparte ufficialmente dalla Serie B

Adesso è ufficiale: Patrick Cutrone è un nuovo giocatore del Como! Altro colpo di assoluto spessore per il club di Serie B, che ha ingaggiato l’ex attaccante della Fiorentina dal Wolverhampton. Per lui contratto triennale, per continuare l’avventura in Italia dopo il prestito all’Empoli della scorsa stagione.

Dopo l’ingaggio di Fabregas e Baselli, il Como si sistema anche in attacco, per una rosa che può puntare subito alla Serie A.