L’ex Fiorentina Ilicic si racconta: “Ho pensato di smettere, non ne potevo più. Ora vedo tutto in modo diverso e…”

Al portale 24 Sata.hr si è raccontato l’ex Fiorentina Josip Ilicic che ha parlato anche del suo passato e della recente depressione. Queste le sue parole: “In passato sono stato vicino alla Dinamo Zagabria, poi hanno deciso di non prendermi. In quel periodo ho vissuto e sperimentato molto ma ho pensato anche di smettere perché non ne potevo più. Ora vedo tutto in modo diverso, cerco di godermi ogni secondo con la mia famiglia e ogni loro sorriso, guardate cosa è successo a Siniša Mihajlovic“.