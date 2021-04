L’ex Fiorentina Joaquin sarà protagonista al cinema nei panni di… se stesso!

L’ex giocatore della Fiorentina Joaquin, ora al Betis Siviglia, interpreterà se stesso nella nuova commedia spagnola “Héroes de barrio”, lungometraggio del regista Ángeles Reiné. La bandiera e capitano del club biancoverde spagnolo durante i giorni di riposo concessi in settimana si è cimentato in quello che è il suo personaggio. La trama infatti parla di un padre che cerca di riconquistare la figlia, il cui sogno è quello di incontrare proprio il giocatore ex viola.