L’ex Fiorentina Matos illude il Perugia: in semifinale playoff per la Serie A ci va il Brescia

È da poco terminata la partita tra Brescia e Perugia ai quarti di finale dei playoff di Serie B per raggiungere la massima serie. Al Rigamonti erano andati in vantaggio gli ospiti con Kouan, ma allo scadere del primo tempo è arrivato il rigore del pareggio di Pajac.

La partita è proseguita in parità fino ai tempi supplementari, dove l’ex Fiorentina Matos ha trovato il gol dell’1-2 per il Perugia. Solo illusione per la squadra umbra, che nel finale subisce le reti di Aye e Bianchi. In semifinale ci vanno le Rondinelle.