L’ex Fiorentina Piccini scaricato dalla Stella Rossa: “Il ritmo è troppo alto, non poteva aiutare il club”

Un altro fallimento per Cristiano Piccini. Il terzino italiano, con un passato nelle giovanili della Fiorentina, a gennaio si era trasferito alla Stella Rossa ma la sua avventura è già finita. Solo 13 presenze con la squadra serba, poi la separazione annunciata sui canali ufficiali del club.

“Grazie a Cristiano per il suo atteggiamento professionale – scrive il direttore sportivo Mitar Mrkela – Parliamo di un giocatore di altissima qualità, che ha subito un grave infortunio e non è riuscito a tornare ai livelli di prima. Ha giocato una buona metà di stagione, ma il ritmo in questo momento è troppo alto. Abbiamo capito che nonostante l’ottima preparazione non poteva essere al top della forma per le qualificazioni alla Champions League“.

“A Piccini – continua Mrkela – era chiaro che non poteva aiutare il club come voleva e abbiamo deciso di separarci di comune accordo. E’ stato molto onesto con noi, quindi non avremo spese impreviste. Auguriamo a Piccini tutto il meglio per la sua carriera”.