L’ex Fiorentina Pioli premiato come miglior tecnico di maggio. Ora la sfida Scudetto per il Milan

Prima della partita contro il Sassuolo, l’allenatore del Milan ed ex Fiorentina Stefano Pioli ha ricevuto un riconoscimento individuale molto importante. Sul prato del Mapei Stadium, il tecnico parmense è stato premiato come miglior allenatore dell’intera Serie A del mese di maggio dal direttore tecnico rossonero Paolo Maldini.

Pioli ha dimostrato di meritare questo premio con i suoi risultati, vincendo tutte e tre le gare del mese, contro il Verona, l’Atalanta… e proprio la Fiorentina. Adesso, è in svolgimento Sassuolo–Milan, la sfida che può certificare il diciannovesimo Scudetto per il Milan e il primo per il suo allenatore: basta un pareggio.