L’ex Fiorentina sbaglia il passaggio e il Torino si salva dalla disfatta, guarda la NUOVA classifica di Serie A

E’ il Bene Friday Night Match Una partita subito ricca di emozioni: al minuto 8, infatti, dopo alcune azioni ben manovrate dal Benevento, la squadra di Inzaghi va in gol. Glik mette dentro il pallone, ma la VAR annulla tutto.Fallo di mano del giocatore e, in precedenza, colpo di Tuia su Izzo.

Il Benevento c’è e 31′ capitalizza. Lancio lungo per Lapadula, Sirigu stende l’attaccante per il direttore di gara è rigore. Dal dischetto si presenta il rientrante Viola che spiazza il portiere granata.

Non passano neanche 240 secondi dall’inizio del secondo tempo che, proprio l’italo-peruviano raddoppia. Tiro sul primo palo, leggera deviazione di Rodriguez e palla in rete.

Gli uomini di Nicola, alla prima in granata, non ci stanno e accorciano al 51′ con Zaza che, complice una disattenzione difensiva di Tello, incorna e batte Montipò.

La pressione del Torino sale: Singo e Belotti calciano bene, Montipò risponde sempre presente. Al 62′ però arriva il pari granata, sempre con Zaza. La Var però ferma tutto ed annulla per un tocco di mano di Belotti. Il Benevento spinge con Viola, il Torino risponde con Belotti che va in gol al 71 ma l’assistente alza la bandierina: e’ fuorigioco!

Il Torino però non molla e riesce a pareggiare al 93esimo. Azione offensiva per il Benevento, l’ex Fiorentina Dabo sbaglia il passaggio ed innesca la manovra granata: Belotti usa il goniometro per Zaza che fa doppietta e fa pari.

La NUOVA CLASSIFICA: Milan 43, Inter 40, Napoli, Roma 34, Juventus 33, Atalanta 32, Lazio 31 Sassuolo 30, Verona 27, Sampdoria 23, Benevento 22, Bologna 20, Fiorentina, Spezia 18, Udinese 17, Genoa 15, Cagliari 14, Torino 14, Parma 13, Crotone 12.