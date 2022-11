L’ex Fiorentina Tello sbaglia il rigore ma trionfa in MLS insieme a Chiellini e Bale

Una partita pazzesca quella tra il Los Angeles FC e il Philadelphia Union, finale valevole per la MLS 2022. Tra le fila del club californiano anche Tello, ex Fiorentina, protagonista della sfida. Dopo i tempi regolamentari finiti sul 2-2, nel recupero dei tempi supplementari vengono segnati ben due gol, di cui il secondo a firma Gareth Bale per il 3-3 finale.

Ai rigori, il primo a calciare è proprio Tello, che sbaglia il penalty. Per fortuna dello spagnolo, il suo portiere McCarthy para due rigori dopo il primo errore del Philadelphia e consegna il titolo ai suoi Los Angeles FC. Insieme a lui festeggia anche l’italiano Giorgio Chiellini, ai box per un problema fisico.