Purtroppo arrivano delle brutte notizie a riguardo di Alessio Tendi, ex calciatore della Fiorentina. L’uomo, 67 anni, è stato colpito da un ictus mentre si trovava da solo nella sua abitazione, essendo la moglie al mare. Tendi è stato subito operato ma non si hanno ancora informazioni riguardo alle sue condizioni. Restiamo in attesa di sviluppi per capire come si evolverà la situazione.

