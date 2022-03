L’ex Guagni non segna alla sua Fiorentina, che però perde lo stesso. Le ragazze di Panico sempre più verso il baratro retrocessione

La Fiorentina Femminile di Patrizia Panico affrontava il Milan dell’ex calciatrice e tifosa viola Alia Guagni. Al Centro Sportivo Vismara di Milano, le ragazze gigliate, che dovevano fare i conti in attacco con l’assenza dell’ex di turno Giacinti, hanno subito l’ennesima sconfitta stagionale. Il Milan di Maurizio Ganz si è imposto per 2-0 grazie a una rete nella prima frazione e il gol della vittoria finale nei minuti allo scadere.

Nel primo tempo, le ragazze di Panico hanno terminato sotto di un gol. Il vantaggio rossonero è arrivato al 22′, con gol siglato da Valentina Bergamaschi. All’intervallo, è entrata la Monnecchi al posto di Cafferata per dare più incisività all’attacco. Nella ripresa, un errore clamoroso di Bergamaschi ha fallito il tap-in a porta vuota. Viola in avanti e Milan che ci prova con le ripartenze. L’allenatrice viola ha inserito anche Catena e Mascarello per le stanche Neto e Boquete, ma le rossonere hanno chiuso la pratica al 87′ grazie a una rete di Linda Tucceri Cimini. Le padrone di casa hanno terminato il match in inferiorità numerica per l’espulsione di Laia Codina.

La formazione viola resta quindi al quartultimo posto in classifica dopo 18 giornate con la media esatta di un punto a partita (18 punti). A inseguire il Napoli che è in lotta proprio con le toscane per l’ultimo posto in zona retrocessione.