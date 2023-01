L’ex Juventus Dani Alves nei guai: arrestato per presunta violenza sessuale

L’ex terzino della Juventus Dani Alves è stato arrestato dalla polizia catalana di Barcellona questa mattina, dopo che una giovane lo ha accusato di violenza sessuale. Il fatto sarebbe avvenuto nella notte del 30 dicembre in un nightclub della città.

Il calciatore, oggi di proprietà del Pumas, è stato chiamato in commissariato per essere ascoltato e al termine del colloquio è stato arrestato e portato in tribunale. L’entourage del giocatore, intanto, ha smentito la ricostruzione della ragazza, che dice di essere stata toccata nelle parti intime da Dani Alves senza il suo consenso.