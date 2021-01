L’ex Juventus Rampulla “si dimentica” di Dragowski: “Migliori portieri in Serie A? Handanovic, Szczesny, Gollini e Meret”

L’ex portiere della Juventus Michelangelo Rampulla ha parlato a tuttomercatoweb, rispondendo così alla domanda su quali fossero secondo lui i migliori portieri del campionato in questo momento: “C’è poco da fare, tra i più forti ci sono sempre Handanovic e Szczesny che si stanno confermando ad alti livelli. Mi piace poi ricordare Silvestri, Gollini, Meret e Cragno che stanno facendo bene”.

Nessuna menzione dunque per il portiere della Fiorentina Dragowski, nonostante i fatti dicano il contrario. Statistiche e prestazioni fanno del polacco uno dei più in forma in Serie A, anche più del gigante Handanovic che dopo le ultime partite è stato pesantemente criticato anche dai media nerazzurri.