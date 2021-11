L’ex Massaro: “Fiorentina-Milan? Firenze porta fortuna ai rossoneri, io lì ho sempre segnato. Dura fare pronostici dopo pausa nazionali, ma…”

Daniele Massaro, ex di entrambe le squadre che si affronteranno sabato sera, Fiorentina e Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista dell’attesissima gara del Franchi. Ecco le sue parole: “Sono stato giocatore di entrambe le squadre. Alcuni stadi in trasferta hanno sempre portato fortuna al Milan: io a Roma, Genova e Firenze ho sempre segnato. Quindi, Firenze porterà bene al Milan. In ogni caso è sempre difficile fare pronostici dopo la pausa nazionali”.

Prosegue: “Il Milan non può sbagliare l’approccio al campo: in questo tipo di partite i rossoneri hanno sempre imposto il proprio gioco, pur non riuscendoci sempre per le capacità della squadra avversaria. Ad esempio, il derby è stato altalenante: potevamo vincere ma anche uscire sconfitti”.