L’ex obiettivo viola Florenzi: “Scegliere il PSG è stato facile, è successo tutto in pochi giorni. Voglio vincere la Champions”

L’ex obiettivo della Fiorentina Alessandro Florenzi, recentemente passato al PSG, ha parlato a Telefoot: “Parigi è una delle città più belle del mondo, tutti i miei compagni mi hanno fatto sentire il benvenuto. È stata una scelta facile per me, è successo tutto in due giorni e mezzo. Questa è una delle squadre più forti al mondo, l’obiettivo numero uno è vincere la Champions League”.

