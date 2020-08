L’ex obiettivo viola Linetty si presenta: “Il Torino mi cerca da febbraio. Praet? Se vuole raggiungermi è il benvenuto”

Karol Linetty, centrocampista cercato anche dalla Fiorentina ma poi andato al Torino, ha parlato in conferenza stampa citando anche un altro obiettivo viola: “Il Torino mi aveva già chiamato a febbraio, ma volevo aiutare la Sampdoria ad uscire da un momento difficile. Ho sentito anche il mister, mi sento molto integrato nello spogliatoio. Questa è una nuova sfida, voglio dare il meglio. Ho parlato con Praet, ma in merito al suo futuro deve decidere lui e non io. Comunque gli lancio un messaggio: se vuole può venire qua, direttore sportivo permettendo”.

