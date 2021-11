L’ex “Pepito” Rossi torna in Italia: ha firmato per un club di Serie B!

L’ex attaccante della Fiorentina Giuseppe “Pepito” Rossi, le cui gesta in Fiorentina-Juventus 4-2 (ma non solo) sono rimaste nel cuore dei tifosi fiorentini, torna in Italia dopo tre stagioni: nel 2018/19 era un tesserato del Genoa, per poi fare ritorno nella “sua” America, dove ha giocato due stagioni con la maglia del Salt Lake.

Secondo quanto raccolto da TMW, Rossi, oggi 34enne, avrebbe firmato con i ferraresi della Spal, club che attualmente milita in serie B. L’accordo era già stato raggiunto formalmente nelle scorse settimane, e ora c’è l’ufficilità: contratto fino a fine stagione con rinnovo in caso di promozione nella massima serie. Rossi sarà presto a disposizione del mister Clotet.