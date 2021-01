L’ex Torino si “sbottona”: Se alla Fiorentina girano i campioni può essere inarrestabile”

L’ex giocatore del Torino, prossimo avversario viola, Rosario Rampanti è intervenuto su TuttoMercatoWeb parlando dei granata: “Mi pare che a livello di squadra qualcosa sia cambiato nell’approccio alla partita e nella mentalità. Prima si pensava di arrivare verso la porta con mille passaggi, ora le cose sono più lineari. Ci possono essere tanti motivi ma per restare in A serve scrollarsi di dosso i retropensieri. Tecnicamente il Torino vale più dei punti che ha adesso; si può salvare agevolmente”:

E sulla Fiorentina: “E’ una squadra stranissima , vince con la Juventus e poi perde 6-0 a Napoli. Dalla cintola in su è fortissima, mentre è vulnerabile dietro. Se inizia bene la gara e tutti i campioni che ha girano, può essere inarrestabile. Ma se non ingrana subito è battibile. Il Torino deve farla sfogare e poi colpirla in contropiede. I granata sono forti di rimessa”.