Veretout: “La convocazione in nazionale? Un sogno, non mi ero mai arreso. Non c’è un’età giusta o sbagliata”

Jordan Veretout, ex centrocampista della Fiorentina attualmente alla Roma, ha ricevuto recentemente per la prima volta una convocazione nella nazionale francese. Intervistato da Le Parisien, ecco le sue parole: “Fin dalla gioventù ho sempre saputo che lavorando duramente si possono fare grandissime cose, e tra queste c’è la nazionale francese. Ho realizzato il mio sogno entrando a far parte della selezione, perché non c’è nulla al di sopra di questa maglia. Essere stato convocato da settembre ad ora ogni mese non è un caso, ma la difficoltà maggiore ora è continuare così nel lungo termine”.

Prosegue: “Non mi ero mai arreso, perché so che non esiste un’età giusta o sbagliata per rappresentare il proprio paese. Prendo ad esempio Makelele: dopo qualche presenza a 22/23 anni, è stato convocato con regolarità dai 27″.