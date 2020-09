L’ex viola Badelj in un possibile incrocio di mercato in cui la Fiorentina fa da spettatrice

La Lazio di Inzaghi è in cerca di un difensore per rinforzare il suo reparto arretrato. Da tempo i biancocelesti sono sulle tracce di Marash Kumbulla, vecchio nome a cui la Fiorentina aveva pensato nell’eventualità di una cessione illustre nel suo pacchetto arretrato. La pista per il giovane difensore del Verona però non sembra così facile, tant’è che è spuntato il nome di Armando Izzo come alternativa all’abanese, valutato 20-25 milioni di euro dal presidente Cairo. Nell’operazione coi granata potrebbe rientrare anche il cartellino del centrocampista ex Fiorentina Milan Badelj. Tutti nomi che vanno ad incrociare il loro destino con quello della squadra di Commisso, visto che il centrale del Verona è, come già detto, un ex obiettivo dei viola, quello del Torino è comunque attenzionato dalla dirigenza gigliata ed infine il croato, ex centrocampista proprio della squadra di Iachini. La notizia la riporta Tuttosport,

