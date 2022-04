L’ex viola Badelj regala una vittoria fondamentale al Genoa e inguaia il Cagliari. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nel posticipo domenicale delle 18, lo scontro salvezza tra Genoa e Cagliari era molto importante in virtù della vittoria della Salernitana contro la Fiorentina. Ha vinto la squadra rossoblu per 1-0 grazie a un gol all’89’ dell’ex viola Badelj. Con questi tre punti i rossoblu riaccendono la lotta per la salvezza, riprendendo proprio la Salernitana.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Inter* 72, Milan 71, Napoli 67, Juventus 63, Roma 58, Fiorentina 56*, Lazio 56, Atalanta* 54, Verona 49, Sassuolo 46, Torino* 43, Udinese* 40, Bologna* 39, Empoli 37, Spezia 33, Sampdoria 30, Cagliari 28, , Salernitana* 25, Genoa 25, Venezia 22*.

*una partita da recuperare