L’ex viola “benedice” Callejon: “Mi auguro che insieme a Vlahovic facciano 20 gol”

L’ex giocatore della Fiorentina, Roberto Galbiati é intervenuto a Lady Radio parlando di Beppe Iachini: “La decisione l’ha presa Commisso e gli altri si sono adeguati. Penso che la riconferma fosse dovuta, poi però bisogna anche esser capaci di fare il mercato giusto per l’allenatore”.

E ancora: “Con la Sampdoria si è vista una partita pessima. È stato un segnale per allenatori e dirigenti che entro la fine del mercato avrebbero dovuto far qualcosa in più”.

E ha aggiunto: “Quel qualcosa è stato Callejon, un giocatore che mi piace anche se per il gioco di Iachini rimane un ibrido. Mi auguro che con Vlahovic si arrivi a 20 gol”