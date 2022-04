L’ex viola Ceccherini mette la firma nella vittoria dell’Hellas Verona contro l’Atalanta. I bergamaschi perdono terreno nella corsa all’Europa Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nel posticipo delle ore 21:00 l’Hellas Verona castiga a domicilio l’Atalanta. Ad aprire le danze per gli ospiti in pieno recupero di primo tempo è l’ex difensore della Fiorentina Federico Ceccherini che di testa deposita in porta l’assist di un altro ex viola, l’attaccante Giovanni Simeone. Al 55′ i padroni di casa incassano l’autogol di Koopmeiners, che involontariamente fa carambolare oltre la linea un pallone respintogli addosso da Musso. L’Atalanta accorcia le distanze all’82’ con il gol di Scalvini, ma il Verona vince con merito, dato che nel corso della partita aveva centrato una traversa con Caprari e un palo con Lasagna. La squadra di Gasperini resta così a quota 51′, a meno 5 dalla Fiorentina, mentre quella allenata da Tudor sale a 48 superando il Sassuolo.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 71, Inter* 69, Napoli 67, Juventus 63, Roma 58, Fiorentina 56*, Lazio 56, Atalanta* 51, Verona 48, Sassuolo 46, Torino* 40, Udinese** 39, Bologna* 38, Empoli 34, Spezia 33, Sampdoria 29, Cagliari 28, Venezia 22*, Genoa 22, Salernitana** 19.

*una partita da recuperare **due partite da recuperare