L’ex viola Mancini senza mezzi termini: “La trasferta a Bodo è la penitenza per il campionato di m***a dell’anno scorso”

L’ex difensore della Fiorentina, Gianluca Mancini ha parlato in vista della trasferta che la Roma dovrà affrontare questa sera alle 18.45 in Norvegia contro il Bodo Glimt, gara valevole per la terza giornata di Conference League. Queste le sue parole, senza mezzi termini, a poche ore dal fischio di inizio del match europeo: “Questa trasferta a Bodo è la penitenza per il campionato di merda dell’anno scorso”.