L’ex viola Santana al bivio: continuare a giocare col suo Palermo o…

Continuare a giocare o appendere gli scarpini al chiodo, magari intraprendendo un nuovo percorso da dirigente sempre al Palermo? È questo il bivio di fronte al quale si troverà nei prossimi giorni Mario Alberto Santana, ex esterno della Fiorentina, capitano dei rosanero nella stagione appena conclusa in Serie C.

L’argentino verrà chiamato entro la fine del mese dalla proprietà siciliana per decidere insieme quale sarà il futuro. Prossimo ai 40 anni, l’argentino ha collezionato ben 137 presenze e 18 reti nei suoi cinque anni in viola. Con la Fiorentina ha disputato anche la Champions League.