L’ex viola Muriel regala gli ottavi di finale di Champions all’Atalanta e scaccia le tante polemiche prima della partita contro la Fiorentina

Da poco terminata la sfida tra Ajax e Atalanta che serviva a determinare la seconda qualificata agli ottavi di finale di Champions League del Girone D.

Partita con ritmi molto blandi, con la prima occasione importante che ce l’ha l’Ajax con Klassen al 75esimo, ma Gollini chiude il bandone. A dieci minuti dalla fine gli olandesi rimangono in 10 per l’espulsione (doppio giallo) di Gravenberch. All’85esimo contropiede fulminante dell’Atalanta con Muriel, che salta il portiere e segna il gol del definitivo 0-1.

La squadra bergamasca si qualifica così per il secondo anno di fila agli ottavi di Champions League, dopo che nelle scorse ore alcune notizie parlavano di una furiosa lite tra Gasperini e alcuni giocatori, con addirittura le dimissioni del tecnico della Dea. Che questa qualificazione possa far tornare tutto come prima? Intanto domenica l’Atalanta aspetta la Fiorentina a Bergamo per la prossima partita di campionato.