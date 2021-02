L’ex viola Neto potrebbe partire. Il Barcellona chiede non per meno di 15 milioni di euro

Fra i possibili partenti in casa Barcellona ci sarebbe Neto. Il portiere ex Fiorentina e Juventus potrebbe lasciare i blaugrana nella prossima sessione di mercato. Secondo quanto riporta Marca, per il brasiliano il club catalano non accetterà richieste inferiore ai 15 milioni di euro. Non troppo tempo fa, Il 27 giugno 2019 il Barcellona bussò alla porta del Valencia per aggiudicarsi il portiere brasiliano, pagandolo ben 26 milioni di euro più 9 di bonus.

