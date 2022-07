L’ex viola Simeone è pronto per il grande salto? Sì, ma non da protagonista

Il Napoli ha in pugno l’attaccante del Verona, Giovanni Simeone. Secondo quanto riporta Repubblica, la punta ex Fiorentina ha già l’accordo con il club campano per 1,6 milioni a stagione per i prossimi 5 anni e quello tra il Napoli e la società di Setti non è distante. Il presidente scaligero era partito da una richiesta di 20 milioni, per poi scendere a 18 mentre De Laurentiis ne ha offerti 15. La situazione potrebbe essere definitivamente sbloccata dal passaggio di Petagna al Monza.

Il cholito è quindi pronto per una nuova avventura. Un trasferimento che però non renderebbe a pieno il suo merito di aver segnato 17 gol nell’ultima Serie A, portandosi tra i migliori marcatori del nostro campionato. L’ex Fiorentina, infatti, a Napoli andrebbe a fare la riserva di Osimhen, dato che il 4-2-3-1 di Spalletti non prevede il doppio centravanti, così come Simeone difficilmente può giocare da sottopunta. Una scelta quindi ambiziosa ma che verosimilmente non renderà protagonista il figlio del Cholo.