L’ex viola Vecino protagonista nel poker della Lazio contro il Feyernoord, la Roma perde in Bulgaria. Real Sociedad corsara a Manchester

Si sono appena concluse le partite in programma stasera di Europa League e Conference League. Nella prima competizione spicca il 4-2 rifilato all”Olimpico’ dalla Lazio al Feyernoord. A segno per i biancocelesti Luis Alberto, Felipe Anderson e l’ex centrocampista di Fiorentina e Inter Matias Vecino che ha realizzato una doppietta.

Ha del clamoroso invece la sconfitta casalinga per 1-0 del Manchester United di Cristiano Ronaldo contro la Real Sociedad.

Da segnalare che nelle gare delle ore18:45 la Roma ha perso per 2-1 in Bulgaria in casa del Ludogorets.

Nelle partite delle 21 di Conference League vanno invece evidenziate la rimonta del West Ham per 3-1 sullo Steaua Bucarest e la vittoria del Basilea per 3-1 contro gli armeni del Pyunik.