Lezzerini ci riprova: possibile nuova avventura in Serie B per l’ex portiere della Fiorentina

Per Luca Lezzerini gli ultimi due anni sono stati decisamente sfortunati, a causa di problemi fisici che gli hanno fatto saltare diverse partite. Quest’anno sarebbe potuto essere titolare con il Venezia in Serie A, ma l’ennesima ricaduta lo ha messo fuorigioco.

Ora per l’ex portiere della Fiorentina si prospetta una nuova avventura, in Serie B ma non con la maglia del Venezia. I lagunari infatti, secondo Sky Sport, stanno lavorando a uno scambio con il Brescia: Lezzerini andrebbe in Lombardia, mentre Joronen farebbe il percorso inverso.