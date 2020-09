L’Hellas insiste per un difensore della Fiorentina, ma non affonda il colpo: la situazione

L’Hellas Verona continua a monitorare la situazione di Federico Ceccherini. Il difensore della Fiorentina potrebbe dire addio a Firenze dopo due stagioni, ma soltanto se ci sarà la possibilità un giocatore ritenuto più funzionale alle idee di gioco di mister Iachini.

Il club scaligero è alla ricerca di un centrale, ma per ora non – come racconta Sportitalia – ha ancora recapito nessun’offerta sulle scrivanie della dirigenza della Fiorentina. Che rimane in attesa, senza porre alcun veto su un’eventuale partenza di Ceccherini.

#Hellas si insiste per #Ceccherini della #Fiorentina per la difesa. Interesse concreto ma ancora nessuna offerta #sportitaliamercato — Gianluigi Longari (@Glongari) September 22, 2020