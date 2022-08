L’Hellas Verona pensa già al post Barak e punta un ex Fiorentina

Secondo quanto riporta l’Arena, l’Hellas Verona avrebbe messo nel mirino Josip Ilicic, attaccante sloveno dell’Atalanta ed ex Fiorentina. Il giocatore potrebbe arrivare in gialloblù per coprire l’imminente partenza di Antonin Barak verso Firenze.

Su di lui c’è da tempo anche l’interesse del Bologna, che però non ha ancora raggiunto l’accordo con il club bergamasco per chiudere l’affare. Ilicic potrebbe dunque ben presto diventare idea concreta per il Verona, pronto a sostituire Barak.