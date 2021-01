L’Hellas Verona rifila tre reti al Napoli, vince anche il Genoa contro il Cagliari e stacca la zona retrocessione. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Da poco terminate le due partite delle 15.00 valevoli per la 19esima giornata di Serie A

Al Bentegodi di Verona, tra Hellas e Napoli finisce. Un gol lampo di Lozano apre la partita dopo appena 10 secondi di gioco (quarto gol più veloce della storia della Serie A), complice anche un errore grave di Di Marco. Lo stesso difensore gialloblù si fa perdonare al 34esimo insaccando su assist di Faraoni e portando il risultato sull’1-1. Nel secondo tempo l’Hellas Verona la ribalta grazie alla rete di Barak che insacca una bellissima palla datagli da Zaccagni. Lo stesso Zaccagni al 79esimo supera Meret con un colpo di testa, siglando il definitivo 3-1.

Al Ferraris di Genova finisce 1-0 per i padroni di casa del Genoa contro un Cagliari che non sa più vincere (ultimi tre punti in Serie A degli isolani sono datati 7 novembre). Basta il gol di Destro, che segna il suo sesto centro in campionato, sfruttando l’invito del nuovo acquisto Strootman al decimo del primo tempo. Di Francesco adesso rischia la panchina.

La NUOVA CLASSIFICA: Milan 43, Inter 41, Roma 37, Atalanta, Juventus 36, Napoli, 33, Lazio 31 Sassuolo, Verona 30, Sampdoria 23, Benevento 22, Fiorentina 21, Bologna 20, Spezia 18, Udinese, Genoa 18, Cagliari 14, Torino 14, Parma 13, Crotone 12.