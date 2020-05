L’Herta richiama Boateng, Preetz: “Kevin e il fratello sono ragazzi di Berlino, è normale che pensino di tornare a casa”

Incertezza grande sul futuro di Kevin Prince Boateng, sempre di proprietà della Fiorentina ma in prestito al Besiktas, che vanta comunque un diritto di riscatto. Se i turchi non dovessero esercitarlo però, sul classe ’87 c’è anche l’interesse dell’Hertha Berlino, il club che lo lanciò tra i professionisti. Il dg dei tedeschi Michael Preetz ne ha parlato così alla Bild: “E’ bello sapere che i fratelli Boateng sono così legati alla nostra squadra, sono due ragazzi di Berlino ed è comprensibile che pensino ad un ritorno a casa. Se si tratta di questo, sono sicuro che ci scambieremo delle idee in merito”.