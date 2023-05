L’Hertha Berlino retrocede ed un ex viola pensa al ritiro

Con il pareggio casalingo di sabato scorso contro il Bochum, l’Hertha Berlino degli ex Fiorentina Stefan Jovic e Kevin-Prince Boateng è ufficialmente retrocessa in Zweite Bundesliga. E proprio il ghanese, ormai arrivato a 36 anni, sembrerebbe voler realmente riflettere sul suo futuro. L’attaccante sembrava aver deciso di ritirarsi al termine della stagione, ma questa delusione potrebbe fargli cambiare idea. Quel che è certo è che non resterà a Berlino da calciatore, come ha ammesso il direttore sportivo Benjamin Weber:

“E’ il giocatore che deve decidere e darsi una risposta da solo. Gli abbiamo offerto l’opportunità di lavorare qui al termine della sua carriera. La domanda chiave è se vuole ancora continuare a giocare da qualche parte. In caso contrario, ci sarà sicuramente un posto per lui all’Hertha”.