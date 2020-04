L’idea che matura tra Fiorentina e Inter: uno scambio di esterni ad alte cifre… ma intanto è saltato il faccia a faccia decisivo

Dovevano incontrarsi ad aprile Fiorentina ed Inter per discutere di Dalbert e Cristiano Biraghi, scambiatisi di maglia in prestito la scorsa estate. Sul milanese però vige un diritto di riscatto, che non è chiaro se i nerazzurri vogliano sfruttare o meno. Secondo Calciomercato.com i due club potrebbero decidere di trasformare i rispettivi prestiti in cessioni ad alte cifre, così da generare plusvalenze. In caso contrario i due torneranno invece alla base, con la prospettiva poi di essere ceduti altrove. L’incontro che doveva avvenire intanto è saltato ovviamente per i problemi legati al Covid e la questione resta quindi ancora in sospeso.