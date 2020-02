L’idea choc: “La Fiorentina dovrebbe puntare ad allenatori come Gasperini per imporsi”

L’ex dirigente sportivo del Genoa e del Cagliari, Stefano Capozucca è intervenuto a TMW Radio parlando del futuro di Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta. Capozucca ha dichiarato: “Non sarà facile schiodarlo dalla panchina di Bergamo perché lui non si accontenta mai e penso che vorrà andare ancora più in alto. Per farlo andare via da questa città che lo ama profondamente dovrebbe arrivare un’offerta irrinunciabile. La Fiorentina, con la nuova proprietà che punta a vincere, dovrebbe puntare ad allenatori come Gian Piero per cercare di imporsi come big in Serie A”.

La proposta di Capozucca, dopo il clima di odi et amo instaurato tra i tifosi viola e l’allenatore orobico, sembra solo fantacalcio anche se i risultati ottenuti da Gasperini parlano chiaro.