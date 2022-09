L’idea di Allegri: “Perché non aboliamo le squalifiche per gli allenatori in favore di multe salate? I soldi andrebbero in beneficienza”

Multe anzichè squalifiche per gli allenatori? E’ l’idea lanciata dal tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, che ha toccato il tema così: “Non ho mai espresso giudizi sugli arbitri e non sta a me farlo. L’argomento è chiuso da domenica sera, l’unica cosa è che non so se sarò squalificato o meno domenica prossima.

Poi ha precisato: “Credo che per l’allenatore sarebbe meglio fargli pagare una multa, anche salata, anche per fare beneficenza a chi ne ha bisogno, poi la settimana prossima essere in campo. Magari fare una raccolta con i soldi delle multe per i comportamenti sbagliati”.