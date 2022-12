L’idea di Marotta per “riequilibrare” la serie A in vista dei fitti calendari proposti dalla UEFA

I fitti calendari proposti da FIFA e UEFA in vista dei prossimi impegni internazionali alimenta le voci di una possibile riduzione del numero di squadre in Serie A. Mossa che potrebbe rivelarsi utile per alleggerire i carichi di lavoro dei club e ridurre il numero di infortuni, pur riducendo gli introiti derivanti da botteghini e attività commerciali all’interno degli stadi.

Come riportato da Milano Finanza, la proposta è stata avanzata da Giuseppe Marotta nel corso dell’ultima assemblea di Lega: l’idea dell’amministratore delegato dell’Inter è stata accolta con particolare freddezza da parte delle alte istituzioni italiane.