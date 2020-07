L’idea di Pradè per la difesa: strappare un talento al Brescia e per convincere Cellino manca poco

Tra i nomi analizzati da La Nazione per il futuro della difesa c’è quello di Andrea Cistana, centrale classe ’97, cresciuto nel Brescia, che l’ha poi lanciato in Serie B l’anno scorso e in A quest’anno. Nella complicata stagione delle rondinelle, lui e Tonali rappresentano forse i due profili migliori e l’idea di Pradè è quella di puntare proprio su Cistana, nonostante la sua squadra stia per retrocedere. Per il momento la proposta da 5 milioni di euro è stata respinta dal presidente Cellino ma per convincerlo potrebbero bastare un paio di milioni in più.

