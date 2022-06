L’idea di un maxi-affare con l’Empoli passa da Zurkowski. Ecco tutte le opportunità dagli azzurri

La Fiorentina sta decidendo cosa fare con Szymon Zurkowski, centrocampista rientrante dal prestito all’Empoli, ma ancora molto desiderato dal club di Fabrizio Corsi. Il diritto di riscatto non è stato esercitato, ma i contatti continuano a essere piuttosto frequenti. Il polacco, in caso di cessione, può rivelarsi molto più di una manciata di milioni di €.

Prende forma sempre più l’idea di uno scambio con qualche giocatore dell’Empoli, magari più congeniale alle caratteristiche di Italiano. Questa mattina, Il Corriere dello Sport ha riportato l’interesse della Fiorentina per Nedim Bajrami e Mattia Viti. Attenzione anche a due nomi già chiacchierati da diverse settimane, ovvero Guglielmo Vicario e Fabiano Parisi. In particolare, i primi tre elencati hanno un valore di mercato corposo e significativo, non semplice da sostenere con uno scambio, ma la Fiorentina vorrebbe fare un tentativo.