L’idea ‘esotica’ della Fiorentina: rinforzare centrocampo e trequarti con il capitano della Grecia

Si chiama Anastasios Bakasetas ed è un centrocampista mancino classe ’93, in forza al Trabzonspor: di fatto la sua carriera si è sviluppata tutta tra Grecia e Turchia ma è un calciatore polivalente, utilizzato sia da mezzala che da trequartista. Secondo quanto riportano i media turchi in particolare, è un’idea molto concreta per la Fiorentina in vista della prossima stagione: la richiesta del ‘Trabzon’ si aggira sui 10 milioni, a fronte di una presunta offerta viola di 6, con possibilità di chiusura ad 8 milioni di euro. C’è da dire che Bakasetas di esperienza internazionale ne ha ed anzi, dal 2020 è il capitano delle Grecia, con cui è andato a segno in 3 partite su 4 nell’ultima finestra di Nations League.