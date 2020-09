L’idea per completare la difesa passa da Cagliari ma anche qui il Torino marca stretta la Fiorentina

Idee comuni, sul regista ma anche sulle alternative difensive, per Fiorentina e Torino: in questo caso parliamo di Luca Ceppitelli, capitano del Cagliari e possibile innesto per la squadra viola, magari in caso di addio di Ceccherini. Su di lui comunque c’è anche il Toro che potrebbe anche considerarlo un titolare, con un Izzo non così certo di restare. Secondo Tuttosport comunque i granata seguono il centrale classe ’89, ormai in Sardegna da sei stagioni.

